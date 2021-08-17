Üye Girişi
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi - Son Dakika

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi

17.08.2021 05:13
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi, System.String[]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ile muhalefet arasında 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan müzakerelerin başarılı olması için gerekli çabayı göstereceklerini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, hükümeti ile muhalefet arasında 14 Ağustos'ta Meksika'da başlayan müzakerelerin başarılı olması için gerekli çabayı göstereceklerini belirtti.

Uluslararası basın mensuplarına açıklamalarda yapan Maduro, Venezuela'daki meşru otoritenin tanınması için üç teklifte bulunduklarını ve müzakereler için Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'e tam yetki verdiklerini söyledi.

Maduro, ABD ile de diyaloğa hazır olduklarını vurgulayarak, "ABD'nin seçkinleri bize dayanamaz. Şimdi (muhalefet lideri) Guaido'ya daha az katlandılar çünkü o onları aptal yerine koydu. Guaido'yu politik olarak yendik ve ezdik." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, muhalefet ile yürüttükleri diyalog sürecini sabote etmeye çalıştığını iddia eden Maduro, Kolombiya'dan endişe verici haberler aldıklarını dile getirdi.

"Venezuela'ya uygulanan baskılar sona ermeli"

Maduro, muhalefetle başlattıkları müzakere sürecinin bozulmaması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak, "Ulusal Meclis, muhalefet ile imzalanan mutabakat muhtırasını yakın zamanda genel oturumda tartışacak ve yasal olarak onaylayacak. Venezuela'ya uygulanan yaptırımlar ve zalimane baskılar sona ermeli." dedi.

Norveç'in ara buluculuğunda bir araya gelen Venezuela iktidar partisi ile muhalefet temsilcileri, diyalog sürecine 3-6 Eylül'de kaldıkları yerden devam etme kararı almıştı.

Müzakere süreci

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 6 Ağustos'taki açıklamasında, Venezuela hükümeti ile muhalefet arasında yapılması beklenen müzakerelerin ülkesinde gerçekleştirileceğini söylemişti.

Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini belirtmişti.

Maduro, konuya ilişkin olarak 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido da ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Venezuela, Muhalefet, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk yetkili Reuters'a konuştu: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu 00:40 Türk yetkili Reuters'a konuştu: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planını durdurdu Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü 23:13 Son Dakika: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk atan Marcao, kırmızı kart gördü Billur Kalkavan'a 22:09 Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi
Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü 20:23 Vatandaşlar brandaların altına saklandı! Erzurum dolu nedeniyle bir anda beyaza büründü Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi 18:53 Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Elliot Page, yeni fotoğrafını paylaştı! Göğsündeki ameliyat izleri hala geçmedi Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı 17:55 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 17:04 Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz 16:37 "Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü

Son Dakika Haberleri
18:44 Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu
18:35 Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
18:09 Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı
18:06 Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı
17:54 Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı
17:53 Süper Lig'de teknik direktör kıyımı erken başladı! Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı
17:50 Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz
17:36 Kastamonu Bozkurt'ta çöken 8 katlı Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına el konuldu
17:33 Sarı-kırmızılı takıma komik teklif! Dinamo Moskova, 3 milyon euroya Marcao transferini bitirmeye çalıştı
17:26 Taliban'ın etkisi görülmeye başlandı! CNN muhabiri, Kabil'in ele geçirildiğini başörtüsü takarak sundu
"Marcao'ya yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna sinirlenen Terim, muhabire fena patladı: Kulağına söylenmiş bu herhalde senin         
01:10
Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı Marcao'nun yumrukladığı Kerem, olayın iç yüzünü tek cümleyle hocasına anlattı         
00:14
Son Dakika! Biden, Afganistan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi: Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile Son Dakika! Biden, Afganistan'la ilgili eleştirilere yanıt verdi: Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile         
23:07
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı Akşener'in ziyaretinde arbede! Partililer, duydukları sözün ardından çileden çıktı         
19:06
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu Afganistan'dan tahliye edilen Türkler yaşadıklarını anlattı : Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu         
18:35
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz         
17:50
Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı Selde sürüklenen tomrukların arasında gelen kilitli sandıktan 200 bin TL değerinde cihaz çıktı         
16:41
"Çay soğuk" cinayetinde ifadeler çelişti! Katil zanlısı başka, görgü tanığı başka konuştu         
16:25
Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı Hande Erçel bikinili pozlarını takipçileri ile paylaştı         
15:41
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 05:24:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, muhalefet ile diyaloğun devam etmesi için çaba göstereceklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement