Son Dakika Haberleri: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Muhalefetle Diyalog İstiyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Muhalefetle Diyalog İstiyor

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde barışın tesisi için bu yıl muhalefetin bütün unsurlarıyla verimli bir diyalog kurmaya çalışacağını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Muhalefetle Diyalog İstiyor, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde barışın tesisi için bu yıl muhalefetin bütün unsurlarıyla verimli bir diyalog kurmaya çalışacağını söyledi.

Devlet televizyonu VTV'de İspanyol gazeteci Ignacio Ramonet'in sunduğu programa katılan Maduro, muhalefete daha önce 400'den fazla diyalog çağrısı yaptığını belirtti, halen müzakereye açık olduğunu vurguladı.

Ülkede muhalefetin bütün ideoloji ve taraflarının yer alacağı bir müzakere masası oluşturmak istediğini dile getiren Maduro, "Bu yönde umutluyum. Barışa ve sükunete ihtiyacı olan Venezuela'nın, muhalefeti yeniden ortaya çıkaracak verimli bir diyaloğa ulaşması için 2019 yılında çalışacağım." dedi.

Maduro, bugüne kadar bir müzakere masasının kurulamamasını ise muhalefetin, ABD ve Kolombiya'ya bağımlı politikalar izlemesine bağladı.

Muhalifleri "düşünemeyen ve karar almaktan aciz" olarak niteleyen Maduro, muhaliflerin milli bir çizgide olmadığını kaydetti.

Maduro ayrıca, Latin Amerika ve Karayiplerdeki sağ hükümetlerin uyguladıkları ve bölgeye uyum sağlamayan neoliberal politikaların, yeni halk hareketlerine neden olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik yaptırımlara da işaret eden Maduro, hükümetin petrol üretimini artırma, petrokimya, altın, elmas ya da koltan üretim kapasitesini güçlendirmede zorluk yaşadığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:29 Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller ABD Başkanı Trump'tan Suriye Açıklaması: Kürtleri Korumak İstiyoruz

Poşete 25 Kuruş Ödemek İstemeyen Vatandaşın Bulduğu Yöntem, Sosyal Medyada Gündem Oldu Erdoğan, Samsun İl Başkanı'nın Görevden Alınmasıyla İlgili İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 23:36:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Muhalefetle Diyalog İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]