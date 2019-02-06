Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Trump'ın Savaş Nedeni Petrol"
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Venezuela’ya asker gönderme seçeneği”yle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve asıl amacın petrol olduğunu öne sürdü. “Russia Today” kanalına konuşan Maduro, “Trump’ın Venezuela’ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela’nın petrolüdür, zenginlikleridir. Altın, gaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginlikleri…” ifadelerini kullandı. Amacının halka karşı sorumluluklarını yerine getirmek […]The post Venezuela Devlet Başkanı Maduro: “Trump’ın savaş nedeni petrol” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın "Venezuela'ya asker gönderme seçeneği"yle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve asıl amacın petrol olduğunu öne sürdü.
"Russia Today" kanalına konuşan Maduro, "Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, zenginlikleridir. Altın, gaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginlikleri…" ifadelerini kullandı. Amacının halka karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu belirten Maduro, Trump'ın saldırganlığı karşında hazır olduklarını söyleyerek, "Venezuela'da işgal olmayacak ancak bu kutsal topraklarımızı savunmak için hazırlıklı olmayacağımız anlamına gelmez" dedi. ABD'nin rejim değişikliği arzularına teslim olup, ülkesine ihanet etmeyeceğini ve tarihin onu "vatan haini" olarak hatırlamasına izin vermeyeceğini söyleyen Maduro, "Tarihin beni nasıl yazacağı umrumda değil. Vatan haini, güçsüz bir adam, halkına verdiği sözlere sırtını dönen biri gibi olmayacağım" dedi. Muhalif lider Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ABD, AB üyeleri ve diğer ülkelere seslenen Maduro, "tüm dünyaya ABD Başkanı Donald Trump'ın çılgınlıklarını kınama ve durdurma çağrısı yapmak için" tüm iletişim kanallarını kullandığının altını çizdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:16
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