Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bu Yıl İçerisinde Yeni Bir Kurucu Meclis İçin Parlamento...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

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