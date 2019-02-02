Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bu Yıl İçerisinde Yeni Bir Kurucu Meclis İçin Parlamento...
6 dakika önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:41 Kaynak: AA
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