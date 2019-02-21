Son Dakika Haberleri: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Halkı Korumak İçin" Brezilya Sınırının Bu Akşam...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Halkı Korumak İçin" Brezilya Sınırının Bu Akşam...

51 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "halkı korumak için" Brezilya sınırının bu akşam kapatılacağını bildirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro,
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "halkı korumak için" Brezilya sınırının bu akşam kapatılacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:37 Kaynak: AA

Brezilya, Nicolas Maduro, Venezuela, Güncel
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