Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Halkı Korumak İçin" Brezilya Sınırının Bu Akşam...
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "halkı korumak için" Brezilya sınırının bu akşam kapatılacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:37 Kaynak: AA
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