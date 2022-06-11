İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısında konuştu

11.06.2022 12:17

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran ve Karakas arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirerek, "Kardeşçe ilişkilerimiz devam edecek ve iki ülke arasında 20 yıllık bir belgenin imzalanması bu kararlılığı gösteriyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran ve Karakas arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirerek, "Kardeşçe ilişkilerimiz devam edecek ve iki ülke arasında 20 yıllık bir belgenin imzalanması bu kararlılığı gösteriyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, resmi ziyaret için başkent Tahran'da bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Tahran'da bulunan Sadabad Kültür-Tarih Kompleksi'nde gerçekleşen resmi karşılamanın ardından görüşen Reisi ve Maduro, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın dış politikasında daima bağımsız ülkelerle ilişkilere önem verdiğini belirten Reisi, Venezuela'nın emperyalizme karşı direndiğini ve örnek bir direniş sergilediğini ifade etti.

Reisi, Tahran ve Karakas arasındaki ilişkilerin stratejik olduğunu kaydeden, "Kardeşçe ilişkilerimiz devam edecek ve iki ülke arasında 20 yıllık bir belgenin imzalanması bu kararlılığı gösteriyor." diye konuştu.

???????- "İran üzerindeki baskı başarısız oldu"

Son 42 yıllık süreçte İran'a yönelik çok sayıda yaptırım ve tehditlerin olduğunu vurgulayan Reisi, "İran halkı, yaptırımları ülkenin kalkınması için bir fırsata dönüştürmeye karar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Reisi, İran üzerindeki baskının başarısız olduğunu, bunun İran halkı için zafer, ABD ve düşmanları için yenilgi olduğunu ifade etti.

Venezuela'nın zor yıllar geçirdiğini belirten Reisi, bu ülkenin halkının ve hükümetinin iradesinin düşmanlara karşı direnmek olduğunu ve aynı yönde hareket ettiğini söyledi.

Tahran ile Karakas arasında doğrudan uçuşların yakında başlamasına atıfta bulunan Reisi, bunun iki ülke vatandaşlarının ekonomik ve ticari ilişkilerinde ilerleme sağlayacağını ifade etti.

Reisi son olarak "Venezuela Devlet Başkanı'nın İran ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinde ve iki ülke arasında uzun süredir devam eden dostluğun derinleştirilmesinde bir dönüm noktası olacağını" umduğunu belirtti.

Savunma, petrol ve petrokimya iş birliği

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da yaptığı açıklamada, "Savunma, petrol ve petrokimya başta olmak üzere tüm alanlarda İran ile yakın iş birliği içerisindeyiz ve 18 Temmuz'dan itibaren Tahran-Karakas arasında doğrudan uçak seferlerinin düzenlenmesini öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Ülkesinin İran ile olan iş birliğinin merkezine teknolojiyi koyacağını belirterek Maduro, enerji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi ve Tahran ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Maduro, Tahran-Karakas uçuşuyla iki ülke arasındaki turizm rotasının açılabileceğini, Venezuela'nın eşsiz doğaya sahip olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ortak basın toplantısından önce İran-Venezuela 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısında konuştu
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısında konuştu
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısında konuştu
İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısında konuştu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Venezuela Devlet Başkanı Maduro ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

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