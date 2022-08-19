Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisine parlamento onayı - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisine parlamento onayı

19.08.2022 11:28

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisi olarak ataması kararı parlamentoda onaylandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisi olarak ataması kararı parlamentoda onaylandı.

Maduro daha önce yaptığı atama açıklamasında, Kolombiya ile sınırların yeniden açılmasının önemine vurgu yapmış ve "Siyasi, diplomatik ve ticari ilişkilerin yeniden inşasında adım adım güvenli şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuşmuştu.

İki ülke ilişkilerinin yeniden normalleştirilmesi için Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in başında olduğu bir ekibi görevlendirdiğini dile getiren Maduro, iki ülkenin kazan-kazan ilişkisi inşa edeceklerini söylemişti.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro, 22 Haziran'da Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke kara sınırının açılmasını ele aldıklarını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Nicolas Maduro, Kolombiya, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisine parlamento onayı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:25 ABD neden Türklere geç vize veriyor? ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi
16:07 Hayvan severler ayakta! Sokakta yaşayan köpekleri hedef gösteriliyor
16:01 Oyuncu Hacı Ahmet Ak, aklından çıkaramadığı rolünü anlattı: Selda Bağcan rolü çok güzeldi
15:51 Southampton'ın sahibi Göztepe'nin çoğunluk hissesini aldı! Sosyal medyadan mesaj gecikmedi
15:36 Ümit Özdağ'ın yardımcısı Adem Taşkaya'nın iş adamını hackletip şantaj yaptığı görüntüler çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 17:29:57. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisine parlamento onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement