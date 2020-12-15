Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ron'dan 6 Aralık'ta yapılan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ron'dan 6 Aralık'ta yapılan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

15.12.2020 11:33

Venezuela'nın Kuzey Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Ron, 6 Aralık'ta düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ülkesi için çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü bence gerçekten ülkeye saldıran değil de halkı için çalışan, gerçekten orada asıl işi olan yasamayı yapmaya...

Venezuela'nın Kuzey Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Ron, 6 Aralık'ta düzenlenen Ulusal Meclis seçimlerinin ülkesi için çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü bence gerçekten ülkeye saldıran değil de halkı için çalışan, gerçekten orada asıl işi olan yasamayı yapmaya çalışan meclisimizi bir Ulusal Meclis olarak yeniden oluşturma şansı bizim için çok önemli." dedi.

Ron, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesi gibi petrol zengini olan bir ülkenin karşı karşıya olduğu siyasi, ekonomik zorlukları anlatarak, seçim sonuçlarının ülkesi için yeni bir dönem olduğuna işaret etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) ve ittifakındaki partilerin, oyların yüzde 67'sini aldıktan sonra mecliste çoğunluğu sağladıklarını vurgulayan Ron, şöye devam etti:

"Venezuela için önemli bir seçim oldu. Çünkü bence gerçekten ülkeye saldıran değil de halkı için çalışan, gerçekten orada asıl işi olan yasamayı yapmaya çalışan meclisimizi bir Ulusal Meclis olarak yeniden oluşturma şansı bizim için çok önemli."

Ron, son beş yılda bir grup politikacının Ulusal Meclisi, ülkeye saldırabilecek bir platforma çevirdiğini, tek taraflı zorlayıcı önlemler ve hatta istila gibi yollarla dışarıdan müdahale isteyebilecekleri ve bunu önerebilecek duruma geldiklerinin altını çizdi.

Muhalif siyasetçileri, hükümete karşı işgal ve darbe gibi anayasaya aykırı eylem yöntemlerinde ısrar etmek ve Venezuela halkından kendi refahlarını arttırmak için önemli kaynakları çalmakla suçlayan Ron, bunların Venezuela halkının iradesinie gölge düşürme girişimleri olduğunu kaydetti.

Ron, "Bu yüzden seçimlerdeki sonuçlardan dolayı Venezuela için yeni bir dönem, Venezuela halkı için daha istikrarlı bir siyaset, hükümet ile muhalefet arasında daha doğru bir tartışma kültürü için yeni bir umut olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

"Bugün çoğu Venezuelalının Guaido'yu bir hain veya kişisel kazanımlar elde etmek için tüm ülkeyi zorluklara iten biri olarak gördüğünü söyleyen Ron, "Onun (Guaido'nun) muhtemelen bu yüzden Venezuela siyasetinin dışında olduğunu düşünüyorum". değerlendirmesine yer veren Ron, Guaido'ya karşı ileri sürülen vatana ihanet davalarına da atıfta bulunarak "Yasal olarak bir sonraki adımın ne olacağını söylemek bize bağlı değil." diye konuştu.

"Siyaset için en iyi seçenek demokrasidir, macera değil"

Ron "Seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar çünkü Venezuela halkını eğitim, sağlık, barınma gibi temel konularda özelleştirmeye, yani son yıllarda insanların edindiği kazanımları ortadan kaldıracak bu politikaları düşünmeye ikna edemiyorlar. 'Öyleyse kanun dışı, anayasaya aykırı çözümleri tercih edelim' diyorlar. ifadesini kullanan Ron, Guaido ve destekçilerinin önce başkanlık talep ettiklerini, ardından nisanda darbe girişiminde ve sonrasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişiminde bulunduklarını iddia etti.

Bununla birlikte, muhalefet kanadındakiler dahil insanların çoğunun bu tür bir değişikliği istemediğini kaydeden Ron, "Siyaset için en iyi seçenek demokrasidir, macera değil." diye konuştu.

Venezuela, Biden'ın 'gerçekçi olmayan dış politikayı' gözden geçirmesini umuyor

Ron, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve ekibinin Venezuela'ya karşı "gerçekçi olmayan dış politikayı" yeniden gözden geçirmesini ve Başkan Maduro'ya yönelik narko-terörizm suçlamalarını ve Trump yönetiminin diğer yaptırımlarını kaldırmasını umduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Biden ekibinin ne düşündüklerini bilmiyorum. Karşılıklı saygıya dayalı bir diyalog olduğu sürece Venezuela'nın her zaman ABD ile diyaloğa hazır olduğunu söyleyebilirim ancak Venezuela halkına karşı bir saldırı politikası sürdürmeye karar verirlerse o zaman Venezuela'yı savunma politikamıza devam edeceğiz."

Ron hem Maduro'ya suikast girişiminin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini, bu saldırının sorumlusu oldukları gereçeksiyle ABD'deki kamu görevlilerine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açtıklarını aktardı.

Venezuela'nın Türkiye ile ilişkileri

Venezuela'nın Türkiye ile ilişkilerine de değinen Ron, iki ülkenin ortak çıkarları paylaştığını ve iki ülkenin ticari, diplomatik ve siyasi temaslarının yoğunlaştığına işaret etti.

Osmanlının kuruluş dönemini anlatan Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik ise diziyi Başkan Maduro kadar izleyemediğine dikkati çekti.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ron'dan 6 Aralık'ta yapılan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ron'dan 6 Aralık'ta yapılan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ron'dan 6 Aralık'ta yapılan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ron'dan 6 Aralık'ta yapılan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Aralık, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ron'dan 6 Aralık'ta yapılan seçimlere ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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