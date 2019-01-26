Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Kimse Bize Ne Zaman Seçim Yapılacağını Söyleyemez"

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Kimse Bize Ne Zaman Seçim Yapılacağını Söyleyemez"

44 dakika önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin (AB) seçim çağrısına ilişkin, "Kimse bize ne zaman seçim yapılacağını söyleyemez" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza:
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Avrupa Birliği'nin (AB) seçim çağrısına ilişkin, "Kimse bize ne zaman seçim yapılacağını söyleyemez" dedi.

Venezuela'da halkın verdiği oylarla seçilen hükümet, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin yaptığı "seçim yapılsın" ültimatomuna sert cevap verdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Venezuela'daki krizi görüştüğü oturumda yaptığı konuşmada, "Kimse bize son teslim tarihlerini vermeyecek. Seçim yapılıp yapılmayacağını da söyleyemeyecek" dedi.

"Nereden buluyorsunuz bu gücü"

Venezuela, cumartesi günü BM'de, birkaç Avrupa ülkesinin 8 gün içinde seçimlerin organize edilmesi için verilen ültimatomu reddetti. Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Güvenlik Konseyi'nin özel oturumunda "Nereden alıyorsunuz egemen bir hükümete ültimatom verebileceğiniz gücünü?" diye sordu. Venezuela'ya kimsenin tarihler vermeyeceğini söyleyen Arreaza, "Seçim yapılıp yapılmayacağını bize söyleyemezsiniz" çıkışını yaptı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Avrupa, Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanı, Venezuela, Politika
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