Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Lübnan'da

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Lübnan'da

1 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yı kabul etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Lübnan'da, System.String[]
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'yı kabul etti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Arreaza ile Venezuela'daki gelişmeleri konuştu.

Dışişleri Bakanı Arreaza, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mesajını iletmenin yanı sıra ülkedeki siyasi krize ilişkin Avn'a bilgi verdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle Venezuela'da bulunan Lübnan asıllı vatandaşların durumu ele alındı.

Arreaza ayrıca, Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve diğer bazı konular görüşüldü.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Türkiye'den Lübnan'a gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 08:35 Kaynak: AA

Mişel Avn, Lübnan, Dışişleri Bakanı, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor İçişleri Bakanı Soylu'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama: Gerçeklik Payı Yoktur Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a Yanıt Verdi: Ben İstanbulluya Huzur Getirdim! Meteoroloji Birçok Bölgeyi Uyardı! Şiddetli Yağışlar Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 22:11:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Lübnan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]