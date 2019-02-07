Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Mogheri'nin Temsilcisini Kabul Etti

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Mogheri'nin Temsilcisini Kabul Etti

1 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesindeki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıklayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Özel Temsilcisi Veronique Lorenzo'yu kabul etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, Mogheri'nin Temsilcisini Kabul Etti, System.String[]
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesindeki krize ilişkin Uluslararası Temas Grubu kurulduğunu açıklayan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Özel Temsilcisi Veronique Lorenzo'yu kabul etti.

Arreaza, başkent Caracas'taki Dışişleri Bakanlığı binası Casa Amarilla'da gerçekleşen görüşmeyi sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Lorenzo ve beraberindekilerle "ilginç ve uzun" bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Arreaza, "Anayasa ışığında Venezuela'daki gerçekliği ve ön şart olmadan ulusal bir diyalog gerçekleştirilmesinin gerekliğini ele aldıklarını" kaydetti.

Venezuela'daki krize ilişkin 3 ay içinde başkanlık seçimleri hedefi ile kurulan grubun üyeleri arasında Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İsveç, Ekvador, Kosta Rika, Bolivya ve Uruguay bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:44 Kaynak: AA

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