Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor
1 saat önce
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın? yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.
Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza'nın? yarın Türkiye
'ye geleceği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Arreaza'nın 1 Nisan
'da Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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