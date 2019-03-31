Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor

1 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın? yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın? yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Arreaza'nın 1 Nisan'da Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Açıklamada, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:27 Kaynak: AA

1 Nisan, Venezuela, Türkiye, Güncel
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