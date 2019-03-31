Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor

49 dakika önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yarın Türkiye'ye geliyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yarın Türkiye'ye geliyor.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza 1 Nisan tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması öngörülüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

1 Nisan, Venezuela, Türkiye, Politika
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