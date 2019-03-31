Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza Türkiye'ye Geliyor
49 dakika önce
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza yarın Türkiye'ye geliyor.
Venezuela Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza yarın Türkiye
'ye geliyor.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza 1 Nisan
tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Venezuela ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası konuların da ele alınması öngörülüyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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