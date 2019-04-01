Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Venezuela'nın Zor Dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip...
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Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:09 Kaynak: AA
Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti
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Kenan Sofuoğlu'ndan Seçim Sonrası Sakarya'ya Teşekkür