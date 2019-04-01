Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Venezuela'nın Zor Dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip...

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Venezuela'nın Zor Dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip...

1 saat önce

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi"

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza:
Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza: "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:09 Kaynak: AA

Venezuela, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Dışişleri Bakanı, Güncel
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