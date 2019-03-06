Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Ülkesinin İç İşlerine Karıştığı Gerekçesiyle Almanya'nın...
9 dakika önce
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:32 Kaynak: AA
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