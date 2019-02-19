Son Dakika Haberleri: Venezuela Dışişleri Bakanlığı: "Abd, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını Çiğniyor"

Venezuela Dışişleri Bakanlığı: "Abd, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını Çiğniyor"

16 dakika önce

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri müdahaleyi tekrar seçenek olarak göstermesine ilişkin, "ABD, Birleşmiş Milletler antlaşmasını çiğniyor" açıklamasını yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı:
Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'da askeri müdahaleyi tekrar seçenek olarak göstermesine ilişkin, "ABD, Birleşmiş Milletler antlaşmasını çiğniyor" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Florida'da yaptığı açıklamada Venezuela'da askeri müdahaleye tekrar işaret etmesi üzerine Venezuela Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Trump'ın ifadelerini Birleşmiş Milletler antlaşmasının çiğnenmesi olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela, kendisine uygulanan tüm tek taraflı zorlayıcı önlemlerin derhal durdurulmasını talep ediyor. Venezuela'daki barışın bozulmasından rejim değil, uluslararası toplumun tutumu sorumlu olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Maduro'dan Trump'a Nazi benzetmesi

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Donald Trump'ın "Vatansever değil, Küba'nın kuklası" şeklinde kendisi için yaptığı yoruma sert cevap verdi. Maduro, "ABD, ideolojileri yasaklamak istiyor ama Venezuela'da ABD'nin aksine çeşitli fikirler vardır" ifadelerini kullandı. ABD başkanının "neredeyse Nazi tarzı" ifadeleri olduğunu söyleyen Maduro, Venezuela'da herkesin istediğini düşünebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Venezuela'da askeri müdahaleyi seçeneklerden biri olarak göstermişti. Trump, dün yaptığı konuşmada ise Maduro'nun iktidara sarılmaya devam etmesi durumunda bütün seçeneklerin açık olduğunu söyleyerek tekrar askeri müdahaleye işaret etmişti. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:34 Kaynak: İHA

Donald Trump, Birleşmiş Milletler, Venezuela, Politika
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