Venezuela ekonomisi ABD'ye bağımlı

Enflasyonun yüzde 1 milyonun üzerine çıktığı Venezuela'da paradan 5 sıfır atıldı, kripto para Petro kullanıma sokuldu.

Enflasyonun yüzde 1 milyonun üzerine çıktığı Venezuela'da paradan 5 sıfır atıldı, kripto para Petro kullanıma sokuldu. Hem ihracat hem de ithalatta ABD'ye bağımlı olan ülke ekonomisi, yine ABD kaynaklı risklerle baskı altında.

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