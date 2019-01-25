Son Dakika Haberleri: Venezuela ekonomisi ABD'ye bağımlı

Venezuela ekonomisi ABD'ye bağımlı

1 saat önce

Enflasyonun yüzde 1 milyonun üzerine çıktığı Venezuela'da paradan 5 sıfır atıldı, kripto para Petro kullanıma sokuldu.

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Enflasyonun yüzde 1 milyonun üzerine çıktığı Venezuela'da paradan 5 sıfır atıldı, kripto para Petro kullanıma sokuldu. Hem ihracat hem de ithalatta ABD'ye bağımlı olan ülke ekonomisi, yine ABD kaynaklı risklerle baskı altında.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:42 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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