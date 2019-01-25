Venezuela ekonomisi ABD'ye bağımlı
1 saat önce
Enflasyonun yüzde 1 milyonun üzerine çıktığı Venezuela'da paradan 5 sıfır atıldı, kripto para Petro kullanıma sokuldu.
Enflasyonun yüzde 1 milyonun üzerine çıktığı Venezuela'da paradan 5 sıfır atıldı, kripto para Petro kullanıma sokuldu. Hem ihracat hem de ithalatta ABD'ye bağımlı olan ülke ekonomisi, yine ABD kaynaklı risklerle baskı altında.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:42
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