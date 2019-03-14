Son Dakika Haberleri: Venezuela Elektriğe Kavuştu

Venezuela Elektriğe Kavuştu

31 dakika önce

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, günlerdir devam eden kesintilerin sona erdiğini, elektrik hizmetinin yüzde 100'ünün yeniden etkinleştirildiğini açıkladı.

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Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, günlerdir devam eden kesintilerin sona erdiğini, elektrik hizmetinin yüzde 100'ünün yeniden etkinleştirildiğini açıkladı. Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, neredeyse 7 gündür süren yoğun kesintilerin ardından elektrik hizmetlerinin restore edildiğini söyledi. Ülkede elektrik hizmetinin yüzde 100'e yakın oranda sağlandığını ifade eden Rodriguez, 'yerel sabotaj' sebebiyle bazı bölgelerde arızaların ve kesintilerin olduğunu belirtti.

OKULLAR 24 SAAT DAHA KAPALI KALACAK

Rodriguez, iş yerlerinin bugünden itibaren açılabileceğini duyururken, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro çalışma etkinliklerinin devam etmesine karar verdi" dedi. Rodriguez, aynı zamanda okulların 24 saat daha tatil olduğunu açıkladı. Ayrıca kesintiler yüzünden ciddi şekilde etkilenen su hizmetlerinin de yüzde 70 ila yüzde 80 arasında geri kazanıldığını söyledi. Bakan Rodriguez, birkaç hafta boyunca devam eden askeri tatbikatların yeniden başlatıldığını duyurdu. Ordunun faaliyetlerinin elektrik ve su altyapısını korumaya odaklanacağını söyledi. Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, kesintilerin ABD'nin ülkesinin enerjisinin yüzde 80'inini sağlayan Guri Hidroelektrik Santrali'ne karşı yapılan 'sibernetik ve elektromanyetik saldırılar' yüzünden olduğunu savunuyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:01 Kaynak: İHA

Venezuela, Güncel
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