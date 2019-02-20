Venezuela, Gazprombank'ın Şirket Hesaplarını Dondurduğuna İlişkin Haberleri Yalanladı
2 saat önce
Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, Rus Bankası Gazprombank’ın şirketin hesaplarını dondurduğuna ilişkin haberleri yalanladı. Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rus bankası Gazprombank’ın şirketin hesaplarını dondurduğuna ilişkin haberleri “yalan haber” olarak niteledi. Açıklamada “PDVSA yalan haberlerle petrol endüstrimizin çalışmasını akamete uğratma amaçlı yeni girişimi kesin bir biçimde reddetmektedir” denildi. PDVSA, şirkete […]The post Venezuela, Gazprombank’ın şirket hesaplarını dondurduğuna ilişkin haberleri yalanladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, Rus Bankası Gazprombank'ın şirketin hesaplarını dondurduğuna ilişkin haberleri yalanladı.
Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Rus bankası Gazprombank'ın şirketin hesaplarını dondurduğuna ilişkin haberleri "yalan haber" olarak niteledi. Açıklamada "PDVSA yalan haberlerle petrol endüstrimizin çalışmasını akamete uğratma amaçlı yeni girişimi kesin bir biçimde reddetmektedir" denildi. PDVSA, şirkete yönelik saldırının sağın temsilcileri ve ABD medyası tarafından yönetildiğini bildirdi.
Reuters haber ajansı pazar günü bankaya yakın bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Rus bankası Gazprombank'ın ABD yaptırımlarından etkilenmemek için PDVSA'ya ait hesaplarını dondurduğunu yazmıştı. PDVSA'nın müşterilerine ödemeleri Gazprombank'ta açılan yeni hesaplar üzerinden yapmaları talebini ilettiği bilgisini içeren bir haber yayımlamış, ancak Gazprombank haberi kesin bir dille yalanlamıştı. Rusya'nın en büyük üçüncü bankası olan ve Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom'un da ortaklarından olan Gazprombank'ta 2013'ten bu yana PDVSA'nın hesapları bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:20
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