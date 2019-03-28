Son Dakika Haberleri: Venezuela Halkı Elektriğin Yanı Sıra Susuz da Kaldı

Venezuela Halkı Elektriğin Yanı Sıra Susuz da Kaldı

17 dakika önce

Venezuela'nın büyük bölümünü bir kez daha karanlıkta bırakan elektrik kesintisi devam ederken halk şimdi de su arayışı içine girdi.

Venezuela Halkı Elektriğin Yanı Sıra Susuz da Kaldı, System.String[]
Venezuela'nın büyük bölümünü bir kez daha karanlıkta bırakan elektrik kesintisi devam ederken halk şimdi de su arayışı içine girdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ülkenin bozulmakta olan altyapısına tepki olarak halkın protesto yapmasını teşvik eden muhalefet lideri Juan Guaido arasındaki güç krizi devam ederken halkın sıkıntıları da sürüyor. Venezuela'da elektrik kesintilerinin yeniden başlamasıyla çalışamaz hale gelen su pompaları yüzünden başkent Karakas'a su verilemiyor. Halk açık olan dükkanlarda içme suyu aramak veya şehrin tepelerinde bulunan yaylalardaki kaynaklardan su temin etmek için saatler harcıyor.

"Pasif olamayız"

Cumartesi günü ve 6 Nisan'da yapılacak planlı gösterileri içeren 'Liberty Operasyonu' başlıklı bir protesto kampanyası başlatan Guaido, "Pasif olamayız" açıklamasında bulundu.

İnternet sansürünü izleyen bir grup olan Netblocks'a göre dün elektrik şebekesinde yeni bir kesinti ülkenin yüzde 91'ini çevrimdışı bıraktı ve ülke çapında elektrik kesintilerinin başlamasından bu yana sadece 'kısmi bir iyileşme' yaşandı. Öğleden sonra ise bazı bölgelere elektrik verilebilirken bazı bölgelerde kesintiler devam etti.

Hak Maduro'ya lanet okudu

Elektrik kesintisi akşam saatlerinde de devam ederken, elektriğin birkaç saatliğine geldikten sonra yeniden kesildi. Bazı bölge sakinleri Madura'ya tepki gösterdi.

Maduro hükümetinden dün yapılan açıklamada, işçilerin elektriği geri getirmek için çalıştıkları, okulların ve iş yerlerinin kapalı kalacağı bildirilmişti. Dün başkent Karakas'ta sadece birkaç dükkan açıktı ve sokaklarda olağan günlük trafik görülmedi. Bugün ise hükümet okul ve iş yerlerinin kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

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