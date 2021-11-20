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Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor - Son Dakika

Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor

20.11.2021 09:27
Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da halk, bölgesel ve yerel seçimler için yarın sandık başına gidiyor.

Başta iktidar partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) olmak üzere muhalif partilerin de katılacağı seçimde, 20 milyonu aşkın kişi, 23 eyalet ile 335 belediye başkanı ve yerel meclisleri seçmek için oy kullanacak.

Anket şirketleri, seçim yarışında iktidar partisinin ülkedeki 23 eyaletin tamamını alabileceğini, 4 yıllık boykotun ardından seçimlere katılma kararı alan muhalefetin de başarılı olma şansının sandığa katılım oranına göre şekilleneceğini belirtti.

Seçimleri takip etmek için Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden 300'e yakın gözlemcinin katılması bekleniyor.

İktidar zaferden emin

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve iktidar temsilcileri açıklamalarında, seçimlerden zaferle çıkacaklarından emin olduklarını ifade etmişti.

Maduro, 18 Kasım'daki açıklamasında, halka, "21 Kasım'da yapılacak bölgesel ve yerel seçimlere katılma" çağrısında bulunmuştu.

Muhalefet, seçim sonuçlarının adil olmasını istiyor

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet ise Ulusal Seçim Konseyinin bağımsız olmadığını savunarak, seçim sonuçlarının iktidar tarafından manipüle edilebileceğini öne sürdü.

Yerel basındaki haberlerde, muhaliflerin en azından ülkedeki önemli belediyelerden birkaçını kazanarak, politikada kendine alan açmak istediği kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela halkı, yarın bölgesel ve yerel seçimler için sandık başına gidiyor - Son Dakika


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