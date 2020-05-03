Venezuela hapishanesinde isyan: 47 ölü, 75'ten fazla yaralı

Yapılan açıklamalara göre Cuma günü Venezuela'da meydana gelen hapishane isyanında 40 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralananlar arasında bıçak darbesi alan hapishane müdürü de bulunuyor.



Başkent Karakas'ın 450 km güneybatısında yer alan Guanare merkez hapishanesinde başlayan isyana yakınlarının mahkumlara yiyecek getirmesine müsade edilmemesi sebep oldu.