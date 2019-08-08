Son Dakika Haberleri: Venezuela hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacak
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Venezuela hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacak

8 dakika önce

Venezuela'da hükümet, muhalefet ile Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını açıkladı.

Venezuela hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacak, System.String[]
Venezuela'da hükümet, muhalefet ile Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını açıkladı.
Venezuela, Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 
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