Venezuela hükümeti Barbados'taki görüşmelere katılmayacak
8 dakika önce
Venezuela'da hükümet, muhalefet ile Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını açıkladı.
Venezuela
'da hükümet, muhalefet ile Barbados'ta düzenlenen görüşmelere katılmayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04
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