Venezuela hükumeti ile muhalefet, müzakerelerde kısmi anlaşma sağladı - Son Dakika

Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri, Norveç'in ara buluculuğunda ikinci tur görüşmelerde 2 konuda kısmi anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun delegeleri ve muhalefet temsilcileri arasında Meksika'da 3 Eylül'de başlayan ikinci tur görüşmeler, iki maddede kısmi anlaşma ile tamamlandı.

Venezuela Hükümeti'nin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, yaptığı açıklamada, muhalefetle iki maddede kısmen uzlaşmaya vardıklarını belirterek, "Birincisi Venezuela'nın Essequibo bölgesi üzerinde egemenliğinin onaylanması ve savunulması (Komşu Guyana ile yaşanan sorun), ikincisi ise Venezuela'nın sosyal ve ekonomik açıdan korunmasıdır." ifadesini kullandı.

Rodriguez, bu anlaşmalar ile temel amaçlarının Venezuela'nın yurt dışında el konulmuş paralarının geri alınması olduğunu vurgulayarak, "Hiç kimseye ait olmayan yalnızca Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir kadın ve erkeğe ait olan varlıkların kurtarılması bir gerekliliktir. Bu anlaşma tüm Venezuelalıların yararına olacak." dedi.

Norveç'in Meksiko Büyükelçiliği de tarafların halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynakların geri kazanılması için mekanizmaların kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Muhaliflerin temsilcililerinden Gerardo Blyde ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın bütün sorunların ortaklaşa çözümü için ulusal bir masa imkanı oluşturduğunu belirterek, "Bazen kısmi anlaşmalar olur, bazen olmaz." ifadesini kullandı.

İktidar ile muhalefetin, üçüncü tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül tarihlerinde yeniden bir araya geleceği kaydedildi.

Venezuela ve Guyana arasındaki sınır anlaşmazlığı

Guyana, Mayıs 1966'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke, maden ve orman bakımından zengin Essequibo Nehri'nin batısındaki 160 bin kilometrekare alanı kendi egemenlik alanları ilan etti.

Venezuela, İngiltere ile Guyana'nın bağımsızlığından önce imzalanan Cenevre anlaşmasını esas kabul ederken Guyana ise 1899'da Paris'te bir tahkim mahkemesi aracılığıyla belirlenen sınırı savunuyor.

Venezuela, iki ülke arasındaki sorunların doğrudan müzakere edilerek Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çözülmesini istiyor.

Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Muhalif Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.