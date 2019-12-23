Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu - Son Dakika

Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu

6 saat önce

Bolivya'daki geçici hükümet, Venezuela'daki yönetimi değiştirmeyi amaçlayan Lima Grubu'na dahil oldu.

Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu, System.String[]

Bolivya'daki geçici hükümet, Venezuela'daki yönetimi değiştirmeyi amaçlayan Lima Grubu'na dahil oldu.

Muhaliflerin, 20 Ekim'deki tartışmalı seçimlerin ardından başlattığı sokak olayları ve ardından ordunun istifa çağrısı ile Devlet Başkanı Evo Morales'in görevi bıraktığı Bolivya'da Jeanine Anez liderliğindeki geçici hükümet, ülkenin uzun süredir izlediği dış politikada önemli değişiklikler yapmayı sürdürüyor.

Geçici yönetimin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son kararlarda imzası bulunmayan Meksika ile Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guayana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu'na dahil olundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeyi amaçlayan ve ülkedeki muhaliflere büyük destek veren Lima Grubu'na katılımın duyurulduğu yazılı açıklamada, "Bolivya, Venezuela'daki krizin, Venezuelalılarca anayasal, demokratik ve barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bolivya'da Jeanine Anez'in yönettiği ve Morales döneminin politikalarında önemli değişikliklere giden geçici hükümet iki hafta önce de ülkenin, ABD ve İsrail vatandaşlarına uyguladığı vizeleri kaldırmıştı.

Morales, İsrail'in 2009'da Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü bu ülke ile diplomatik ilişkileri koparmıştı.

Venezuela, Hükümet, Bolivya, Lima, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

Son Dakika Haberleri
07:15 İDO VE ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ -ek bilgilerle - Son Dakika
07:14 YILIN OLAYLARI 2019 - ARALIK (3) - Son Dakika
07:12 Etkili sağanak - Son Dakika
07:05 YILIN OLAYLARI 2019 - Son Dakika
06:56 YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (1) - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 07:16:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Venezuela hükümeti karşıtı Lima Grubu'na Bolivya da dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]