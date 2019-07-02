Venezuela ile Almanya arasında buzlar eriyor
1 saat önce
6 Mart'ta istenmeyen kişi ilan edilen Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'in Venezuela'ya dönüşüne izin verildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:17
6 Mart'ta istenmeyen kişi ilan edilen Almanya
'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'in Venezuela
'ya dönüşüne izin verildi.
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