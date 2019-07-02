Son Dakika Haberleri: Venezuela ile Almanya arasında buzlar eriyor
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Venezuela ile Almanya arasında buzlar eriyor

1 saat önce

6 Mart'ta istenmeyen kişi ilan edilen Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'in Venezuela'ya dönüşüne izin verildi.

Venezuela ile Almanya arasında buzlar eriyor, System.String[]
6 Mart'ta istenmeyen kişi ilan edilen Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Martin Kriener'in Venezuela'ya dönüşüne izin verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:17 
venezuela, almanya, caracas, mart, Ekonomi
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