Venezuela ile Dayanışma Eylemi

Kendilerini "Venezuela Dayanışma Komitesi" olarak isimlendiren bir grup, Beşiktaş Meydan'da bir araya gelerek, Venezuela halkına destek eylemi gerçekleştirdi.

Kendilerini "Venezuela Dayanışma Komitesi" olarak isimlendiren bir grup, Beşiktaş Meydan'da bir araya gelerek, Venezuela halkına destek eylemi gerçekleştirdi.



Venezuela ve Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'ya destek sloganları atan grup, ABD aleyhine sık sık sloganlar kullandı.



Komite adına basın açıklamasını okuyan Göksel Kılınç, ABD'nin Venezuela'da hükümeti devirmek için harekete geçtiğini belirterek, ABD'nin Venezuela meclis başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı ilan ettiğini hatırlattı.



"Emperyalist sisteme göbekten bağlı olan" ülkelerin de ABD'nin bu kararına destek verdiğini anlatan Kılınç, Guaido'nun "ABD'nin kuklası" olduğunu savundu.



ABD ve bir bütün olarak emperyalist sistem Bolivarcı Venezuela'nın direncini daha önce de kırmak istediğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:



"Hugo Chavez önderliğinde ülkesinin en önemli kaynağı olan petrolü kamulaştırarak emperyalistlerin elinden kurtaran Venczuela halkı 15 yılı aşkın bir süre boyunca tekelci sistemin dayattığı ekonomik yaptırımlara göğüs gerdi. Emperyalizm sadece bununla yetinmedi, 2002'de Chavez'i ordu darbesiyle devirmeye çalıştı ancak sokağa dökülen Venezuela halkı bu girişimi boşa çıkardı. Maduro Hükümetini devirmek için Kolombiya sınır hattı üzerinden kartelleri kullanarak ülkedeki temel ihtiyaç maddeleri yağmalandı. Venezuela'da hükümeti destekleyen halk sokaklara döküldüğünde çeteler kanlı saldırılara girişti. Emperyalist merkezlerin güdümündeki OPEC ülkeleri vasıtasıyla Venezuela tek ihraç mali olan petrolün varil fiyatı düşürülerek yoksullaştırıldı. Venezuela'nın Latin Amerika'da CELAC ve ALBA gibi uluslararası örgütlerde ekonomik ve siyasi işbirliği kurma girişimleri de yine baltalandı.



"Kapitalist-emperyalist sistem"in Venezuela'da Chavez önderliğindeki Bolivarcı harekete dönük saldırılarını sürdürdüğünü anlatan Göksel Kılınç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu saldırılar ancak Venezuela halkının yanımda durarak, sosyalizmi savunarak boşa çıkartılabilir. Direnen Venezuela halkı ve devrimcileri bu saldırıyı da boşa çıkaracaktır. Venezuela Dayanışma Komitesi olarak Venezuela halkının yıllardır süren onurlu mücadelesini selamlıyoruz, Bolivarcı Venezuela'nın yoksul Venezuela için attığı adımları selamlıyoruz, anti-emperyalist ve dünya halklarıyla dayanışma içindeki yolunu selamlıyoruz, dünyanın diğer ucunda, emperyalizme karşı savaşan Venezuela halkına selam olsun, mücadeleleri mücadelemizdir."

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