Venezuela İnsani Yardım İçin Kızılhaç'la Müzakere Ediyor

Venezuela hükümeti ülkede yürütülecek insani yardım çalışmaları için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile görüşüyor.

Venezuela hükümeti ülkede yürütülecek insani yardım çalışmaları için Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile görüşüyor.



Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ICRC Başkanı Peter Maurer ve beraberindeki heyet ile Dışişleri Bakanlığı arasındaki görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.



Maduro, görüşmelerin, Kızılhaç'ın bütün unsurlarının ülkenin farklı bölgelerinde tek çatı altında çalışma yürütmesine imkan sağlayacak noktaların belirleneceği bir anlaşma üzerinde yoğunlaştığını açıkladı.



Anlaşma ile Birleşmiş Milletlerin (BM) de çalışma yürütebileceğini ifade eden Maduro, çalışmaların "yanlış tanıtmaya, siyasi manipülasyona ve politik bölünmeye meydan vermeyecek, Venezuela'nın egemenliğine saygı içinde ve güvenlik protokollerine uyacak" şekilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.



Maduro, "Halkımızın menfaatlerini temin eden ve anlaşmalarla sabitlenmiş bütün meşru yardımlar başımızın üzerine." dedi.



Devlet Başkanı Maduro ile Maurer başkanlığındaki Kızılhaç heyeti hafta başında Miraflores'de bir araya gelmişti.



Venezuela'da 3'üncü ayını dolduran siyasi buhranda, "insani kriz" tartışmaları önemli yer tutuyor.



Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefet, Venezuela'da bir "insani kriz" yaşandığı iddiasıyla ülkeye 23 Şubat'ta Kolombiya sınırından ABD'nin insani yardımlarını sokma girişiminde bulunmuş ve iki ülkeyi birbirine bağlayan sınırdaki köprülerde birkaç gün süren arbedeler yaşanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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