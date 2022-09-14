Venezuela, Kolombiya ile ELN örgütü arasındaki barış görüşmelerinde "garantör" olacak - Son Dakika
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Venezuela, Kolombiya ile ELN örgütü arasındaki barış görüşmelerinde "garantör" olacak

14.09.2022 10:08
Venezuela, Kolombiya ile ELN örgütü arasındaki barış görüşmelerinde "garantör" olacak

Venezuela, Kolombiya ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinde "garantör" ülke olacağını açıkladı.

Venezuela, Kolombiya ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmelerinde "garantör" ülke olacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Gustavo Petro'nun ELN ile yürütülen müzakerelerde garantör olma teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Maduro basına yaptığı açıklamada, "Venezuela, Kolombiya'nın ELN ile yaptığı müzakereleri ve barış anlaşmalarında garantör olmayı kabul ediyor. Kolombiya'nın tam barışı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Garantörlük teklifiyle ilgili mektup aldığını vurgulayan Maduro, "Venezuela barış için, güvenlik için, Kolombiya'nın istikrarı için bahse girer ve Kolombiya'nın barışı Venezuela'nın, Güney Amerika'nın ve tüm kıtanın barışıdır." diye konuştu.

Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakereler 2017'de Ekvador'un Quito kentinde başlamış ancak örgütün Ocak 2019'da Bogota'da polis akademisine düzenlediği ve 21 polis memurunun ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırı nedeniyle eski Başkan Ivan Duque tarafından durdurulmuştu.

Venezuela, 2016'da barış anlaşmasıyla sonuçlanan Küba'daki Kolombiya ve FARC arasındaki barış görüşmelerinde de garantör ülke olmuştu.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da kesintiye uğramıştı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendisini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınır kapısını geçici kapatma kararı almıştı.

Maduro, 24 Şubat 2019'da basına yaptığı açıklamada, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Venezuela ve Kolombiyalı yetkililerin sınırları yeniden açma görüşmeleri en son 6 Eylül 2021'de yapılmış, müzakerelerde ilerleme olmasa da devamı getirilmemişti.

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Kaynak: AA

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