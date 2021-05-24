Venezuela, Kolombiya'nın iki ülke arasındaki sınırı yeniden açma önerisine tepki gösterdi - Son Dakika

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Ivan Duque'nin iki ülke arasındaki sınırı yeniden açma teklifine tepki gösterdi.

Maduro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kolombiya ve Venezuela arasında geçiş yapılmasının sınır bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda kriz oluşturacağını vurgulayarak, Duque'nin tek taraflı adımının "sınırı istikrarsızlaştıracağını" söyledi.

Kolombiya'da, virüsün Hindistan, Kaliforniya ve Güney Afrika varyantlarının tespit edildiğine değinen Maduro, sınırın yeniden açılmasıyla virüsün Venezuela sınırındaki Tachira eyaletine yayılabileceğini kaydetti.

Maduro, Duque'nin önerisinin uluslararası toplumdan fon sağlama girişimi olduğunu söyleyerek, "Sınırda rahatsızlık yaratmak ve Venezuelalı göçmenlerle bir gösteri yapmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Hükümetinin buna izin vermeyeceğini söyleyen Maduro, ülkenin sınırlarını koruyacağını ve Venezuela'nın, Kovid-19'un daha güçlü varyasyonlarıyla karşılaşmasını engelleyeceğini belirtti.

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