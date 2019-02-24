Venezuela Kolombiya Sınırında Yardım Tırları Ateşe Verildi
24 dakika önce
Kolombiya ve Venezuela arasındaki sını geçişi olan Fransisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü'nde ABD destekli yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar ateşe verildi.
Kolombiya
ve Venezuela
arasındaki sını geçişi olan Fransisco de Paula Santander Uluslararası Köprüsü'nde ABD
destekli yardım malzemelerinin bulunduğu tırlar ateşe verildi. Yardımları Venezuela'ya sokmak isteyen muhalifler ise yanan araçların içerisindeki yardım malzemelerini kurtarmaya çalıştı
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:46
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