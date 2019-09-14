Venezuela: Kolombiyalı yasa dışı örgüt liderleriyle fotoğraf çektiren Guaido'ya soruşturma açıldı

Venezuela hükümeti, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hakkında, Kolombiyalı bir yasa dışı silahlı grubun liderleri ile fotoğraf çektirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıyor. Guaido ise beraber fotoğraf çektirdiği kişileri tanımadığını söyledi.



Hakkında yurt dışına çıkış yasağı olan muhalif lider Juan Guaido, kaçak bir şekilde gittiği Kolombiya'da "Los Rastrojos" isimli uyuşturucu kaçakçısı paramiliter grubun "El Brother" ve "El Menor" lakabıyla tanınan iki lideriyle fotoğraf çektirdiği iddialarına, "O gün yüzlerce fotoğraf çektirdik. Benimle fotoğraf çekilmek isteyenlere sabıka kaydı sormadık." sözleriyle yanıt verdi.