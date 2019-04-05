Son Dakika Haberleri: Venezuela Krizi 1 Milyondan Fazla Çocuğu Etkileyecek"

Venezuela Krizi 1 Milyondan Fazla Çocuğu Etkileyecek"

27 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), Venezuela'daki krizden etkilenen ve insani yardıma ihtiyaç duyacak çocukların sayısının 1,1 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Venezuela Krizi 1 Milyondan Fazla Çocuğu Etkileyecek
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), Venezuela'daki krizden etkilenen ve insani yardıma ihtiyaç duyacak çocukların sayısının 1,1 milyona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Venezuela'da devam eden krizin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Açıklamada, Venezuela'da yaşanan krizden etkilenen çocukların sayısının iki katına çıkmasının beklendiği vurgulanarak komşu ülkelere de gidenler ile 1,1 milyon çocuğun korunmaya ve yardıma ihtiyaç duyacağı ifade edildi.

Brezilya, Kolombiya, Ekvador ve Guyana gibi bölge ülkelerindeki 4,9 milyon Venezuelalının da insani yardıma gereksinim duyacağı belirtilen açıklamada, bölge ülkelerine çocuk, göçmen ve mültecilerin temel ihtiyaçlara erişimlerini sağlaması çağrısı yapıldı.

BM raporuna göre ise Venezuela'da nüfusun yaklaşık dörtte birini oluşturan 7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki krizden ABD'yi ve uyguladığı yaptırımları sorumlu tutuyor.

Öte yandan BM Güvenlik Konseyinin ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki insani krizi görüşmek üzere gelecek hafta toplanması bekleniyor.

Venezuela'daki siyasi kriz

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış ve Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:49 Kaynak: AA

Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Venezuela, Güncel
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