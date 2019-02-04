Son Dakika Haberleri: Venezuela Krizi: AB Kendisini Geçici Başkan İlan Eden Guaido'yu Tanımaya Hazırlanıyor, Maduro...
BBC

Venezuela Krizi: AB Kendisini Geçici Başkan İlan Eden Guaido'yu Tanımaya Hazırlanıyor, Maduro...

44 dakika önce

Siyasi ve ekonomik kriz içerisindeki Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik uluslararası baskı artıyor.

Siyasi ve ekonomik kriz içerisindeki Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik uluslararası baskı artıyor. Bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin hükümetlerinin Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıması bekleniyor.

AB üyesi ülkeler Maduro'ya 4 Şubat'a kadar erken genel seçim çağrısı yapması için süre vermiş, bu süre zarfında erken seçim kararı alınmaması durumunda Guaido'ya destek verileceği belirtilmişti.

Ancak Maduro, dün akşam devlet televizyonuna verdiği röportajda "Ültimatomlara boyun eğmeyiz" dedi ve erken seçime gidilmeyeceğini söyleyerek "Seçimler 2024'te yapılacak. Avrupa'nın ne dediği umurumuzda değil" ifadelerini kullandı.

Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokan ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan Maduro, " Beyaz Saray'ın eline kan bulaşmıştır" dedi. Maduro, 'Ülke iç savaşa gidebilir mi?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bugün kimse bu soruya net bir yanıt veremez. Her şey kuzeydeki imparatorluk (ABD) ile müttefiklerinin delilik ve saldırganlık düzeyine bağlı olacak."






ABD Başkanı Trump ise CBS televizyon kanalına verdiği röportajda Venezuela'ya yönelik olarak askeri müdahale seçeneğinin de masada olduğunu söyleyerek "Kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz ve ülkemizi korumak adına gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Maduro ise ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı Donald Trump'ı uyardı ve 'Vietnam'da yaptığınız hatayı tekrarlamayın' dedi.




Protestolar devam ediyor

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı ve hükümet yanlısı protestolara binlerce kişi katıldı.

Venezuela ordusu Maduro'yu desteklemeye devam ediyor. Ancak Cumartesi günü Hava Kuvvetlerinden general Francisco Yanez istifa ederek kendisini geçici başkan ilan eden Guaido'ya desteğini açıkladı.

Yanez bugüne kadar muhalefeti destekleyen en üst düzey ordu mensubu oldu.

Guaido geçen hafta Venezuela ordusu yetkilileriyle Maduro'nun devrilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. Guaido, Çin'le de temasa geçerek Pekin yönetiminden Maduro'ya sağladıkları desteği kesmelerini talep etmişti.

Juan Guaido Venezuela'nın herhangi bir bölgesini kontrol etmiyor. Guaido'nun amacı, üke dışında insani yardım merkezleri oluşturarak toplanan yardımların ülkeye sokulması için ordu üzerinde baskı kurmak.

Maduro ise söz konusu yardımların ülkeye sokulmayacağını söylüyor. Devlet Başkanı Cumartesi günü destekçilerine "Biz hiçbir zaman dilenci, bir toplum olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız" diye seslenmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:19 

Nicolas Maduro, Donald Trump, Avrupa Birliği, Venezuela, Dünya
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