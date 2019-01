Venezuela Krizi: ABD'deki Venezuelalı Askeri Ataşe Saf Değiştirip Guaido'yu Tanıdı

Venezuela'nın ABD'deki askeri ataşesi Albay Silva, yayımladığı videoda muhalif siyasetçi Guaido'yu ülkenin yeni devlet başkanı olarak tanıdığını duyurdu.

Venezuela'nın ABD'deki askeri ataşesi Albay José Luis Silva saf değiştirip, kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiğini söyleyen muhalif siyasetçi Juan Guaidó'yu tanıdığını duyurdu.



Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'ya muhalif on binlerce kişi sokaklarda protesto gösterileri düzenlerken ülkenin ordusu ise Maduro'nun yanında durmuştu.



Ordunun Venezuela'daki krizde tavrı, ülke geleceğinde de önemli bir rol oynayacak.



Muhalif siyasetçi Guaidó ise orduya 'Venezuela halkının yanında yer almaları' çağrısında bulunmuştu.



Venezuela'nın Washington Büyükelçiliği'nde kaydedilen videoda Albay Silva 'özgür seçimlerin yapılması' çağrısı yaptı ve orduya da 'Guaidó'yu ülkenin tek meşru devlet başkanı' olarak tanımalarını söyledi.



Albay Silva şu sözlerle seslendi:



"Venezuela'daki tek çözüm, Ulusal Meclis'in yaptığı: Juan Guaidó'yu geçici devlet başkanı ilan etmek. Başka çözüm yok. Başka çözüm yok çünkü bu insanlar müzakere etmeyecek, söyledikleri, yaptıkları her şey zaman kazanma amaçlı.



"Silahlı kuvvetlerin tek yegane amacı var, ülkemizde demokrasiyi inşa etmek.



"Silahlı kuvvetlere mesajım şu: 'Halkınıza kötü davranmayın. Milletimizin egemenliğini savunmamız için bize silahlar verildi. Biz hiçbir zaman 'Bu silahlar halkınıza saldırmak için, iktidardaki mevcut hükümeti savunmak için' sözleriyle eğitilmedik."



Albay Silva, daha sonra Reuters haber ajansına açıklamasında ABD'deki Venezuela konsolosluğunda görevli iki kişinin daha Guaidó'yu lider olarak tanıdıklarını söyledi.



Guaidó ise Albay Silva'ya teşekkür edip diğer ordu mensuplarının da kendisine katılmalarını istedi. Venezuela Savunma Bakanlığı ise Albay Silva'yı ihanetçe suçladı ve Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda Albay için 'vatan haini' ifadelerini kullandı.



Venezuela'dan ABDli diplomatlar için '30 gün müzakere' kararı



Diğer yandan Nicolas Maduro, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için verdiği 72 saatlik süreden vazgeçti.



Cuma günü Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde görevli bazı çalışanlar ülkeyi terk etti ama Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamada iki ülkenin, karşılıklı ticari ve göç ilişkilerinin yürütülmesi için 30 gün içinde 'idari ofisler' açılması için müzakere edeceği duyuruldu.



ABD ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler de yıllardır bu tip ofisler aracılığıyla yürütülüyor.



Her iki ülkenin 30 gün içinde uzlaşıya varamaması durumunda ise geri kalan diplomatik personelin ülkeyi terk etmesi gerekecek ve temsilcilikler kapatılacak.









Maduro'yu kimler destekliyor?



Nicolas Maduro'yu Rusya, Çin, Meksika ve Türkiye destekliyor.



BM Güvenlik Konseyi'nin Cumartesi günkü oturumunda Rusya Washington'u 'darbe planı yapmakla' suçladı.



Ama birçok Latin Amerika ülkesi ve Kanada da ABD gibi Guaidó'ya destek çıktı.



Aralarında İspanya, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri de Cumartesi günkü açıklamalarında, 8 gün içinde seçim yapılmazsa Guaidó'yu tanıyacaklarını duyurdu.



Yunanistan hükümeti ise Maduro'nun yanında yer aldı.



Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise seçim çağrılarına tepki gösterip BM Güvenlik Konseyi'nde "Hiç kimse seçim olup olmayacağını söyleyemez ve süreler tanıyamaz" dedi.

