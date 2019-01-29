Son Dakika Haberleri: Venezuela Krizi: ABD'den Venezuela'nın Resmi Petrol Şirketi Pdvsa'ya Yaptırım
BBC

Venezuela Krizi: ABD'den Venezuela'nın Resmi Petrol Şirketi Pdvsa'ya Yaptırım

47 dakika önce

ABD, Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Venezuela Krizi: ABD'den Venezuela'nın Resmi Petrol Şirketi Pdvsa'ya Yaptırım, System.String[]
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington'un Venezuela'da devlete ait petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım uygulamaya başladığını duyurdu.

Gazetecilere konuşan Bolton, bu adımın 'Nicolas Maduro yönetiminin Venezuela halkının varlıklarını yağmalamasına engel olmak amaçlı' olduğunu ifade etti.

Bolton, Venezuela'ya ait 7 milyar dolarlık ma varlığına el konulduğunu söyledi.

ABD, resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararını açıkladığı sıralarda, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da Venezuela Kongre'sine şirket ve şirkete bağlı rafineri yönetimine yeni bir isim atamaları talimatı verdiğini duyurdu.

Guaido ayrıca, Venezuela'nın ülke dışındaki mal varlıklarının kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de Venezuela petrolü satışlarından elde edilen kazancın Nicolas Maduro hükümetinin elinden alınacağını söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Mnuchin, "PDVSA uzun bir süredir Venezuelalı yetkililer ve iş insanlarının yolsuzlukları, zimmetlerine para geçirmeleri için bir aracı oldu. Bugünkü PDVSA ile ilgili karar, Venezuela'nın mal varlıklarını Maduro'da alıp, ait oldukları yere, Venezuela halkına temin edecektir" dedi.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:21 

Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Dünya
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