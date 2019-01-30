Son Dakika Haberleri: Venezuela Krizi - Maduro: Trump, Kolombiya Mafyasına Beni Öldürmeleri İçin Talimat Verdi
BBC

Venezuela Krizi - Maduro: Trump, Kolombiya Mafyasına Beni Öldürmeleri İçin Talimat Verdi

2 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kolombiya hükümeti ve mafyasına kendisini öldürme talimatı verdiğini öne sürdü.

Venezuela Krizi - Maduro: Trump, Kolombiya Mafyasına Beni Öldürmeleri İçin Talimat Verdi, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kolombiya hükümetine ve mafyasına kendisini öldürme talimatı verdiğini öne sürdü.

Nicolas Maduro, Rus RIA Novosti ajansına demecinde, "Şüphesiz, başıma bir şey gelirse sorumlusu Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'dir" dedi.

Maduro,"Ama Venezuela halkı beni daima korumuştur ve iyi bir istihbarat servisimiz var" diye konuştu.

'Trump'la diyalog kurmaya çalıştım, Bolton engelledi'

Maduro açıklamasında Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton'ın ABD liderinin kendileriyle ilişki kurmasını engellediğini de iddia ederek, "Yıllar boyunca Trump'la kişisel düzeyde bir diyalog kurmaya çalıştım. Ama başarısız oldum. Elimizde bunu Bolton'ın engellediğine dair bilgi var" dedi.

John Bolton, Pazartesi günü ABD'nin Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'ya uygulanacak yaptırımları açıklarken elindeki defterde yazılı olan 'Kolombiya'ya 5.000 asker' notu dikkat çekmişti.

Kolombiya yetkilileri, konuyla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını açıklamıştı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:06 

Venezuela, Kolombiya, Donald Trump, Dünya
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