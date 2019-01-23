Son Dakika Haberleri: Venezuela Lideri Maduro ABD ile Tüm İlişkileri Kestiklerini Duyurdu

Venezuela Lideri Maduro ABD ile Tüm İlişkileri Kestiklerini Duyurdu

34 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Venezuela Lideri Maduro ABD ile Tüm İlişkileri Kestiklerini Duyurdu, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.

Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.

ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:36 Kaynak: AA

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