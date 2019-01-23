Venezuela Lideri Maduro ABD ile Tüm İlişkileri Kestiklerini Duyurdu
34 dakika önce
Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.
Güney Amerika
ülkesi Venezuela
'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından ABD ile tüm ilişkileri kestiklerini açıkladı.
Devlet Başkanı Maduro, başkent Caracas'ta muhalefetin düzenlediği gösterilere karşı Devlet Başkanlığı Sarayı önünde toplanan destekçilerine yaptığı konuşmada, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu.
ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro, ABD'li tüm diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:36 Kaynak: AA
Son Dakika! Maduro, ABD'ye Rest Çekip 72 Saat Süre Verdi
ABD'de Banka Şubesine Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Kişi Vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu
Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Böyle Uğurladı