Son Dakika Haberleri: Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı
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Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı

59 dakika önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefete diyalog çağrısında bulunurken, muhalif ldier Juan Guaido, insan hakları ihlalleri nedeniyle Maduro'nun çağrısına "diktatör" sözleriyle yanıt verdi

Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı, System.String[]
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika ülkesi Venezuela'da, 5 Temmuz bağımsızlık günü, iki farklı program ile kutlandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'ın Kahramanlar Meydanı'nda gerçekleştirilen askeri geçit törenine katılırken, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ve taraftarları ise yürüyüş düzenledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:37 
Nicolas Maduro, Latin Amerika, Venezuela, Dünya
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