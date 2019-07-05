Venezuela lideri Maduro'nun diyalog çağrısına muhalefetten 'diktatör' yanıtı
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefete diyalog çağrısında bulunurken, muhalif ldier Juan Guaido, insan hakları ihlalleri nedeniyle Maduro'nun çağrısına "diktatör" sözleriyle yanıt verdi
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:37
Siyasi ve ekonomik krizin pençesindeki Latin Amerika
ülkesi Venezuela
'da, 5 Temmuz bağımsızlık günü, iki farklı program ile kutlandı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, başkent Karakas'ın Kahramanlar Meydanı'nda gerçekleştirilen askeri geçit törenine katılırken, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ve taraftarları ise yürüyüş düzenledi.
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