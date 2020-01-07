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Venezuela: Maduro'nun Ulusal Meclis'te kontrolü ele geçirdiği seçimde neler yaşandı?
6 saat önce
Venezuela Ulusal Meclisi'nde kontrol kimin elinde? Maduro'nun seçim oyunu meşru mu? Guaido'nun meclis dışında yaptığı seçim geçerli mi? Kıtlığın eşiğindeki Venezuela'da gücünü pekiştiren Maduro karşısında muhalefetin geleceği ne durumda?
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlıları ile muhalefet arasındaki gerilim son olarak Ulusal Meclis Başkanlığı seçiminde yaşandı.
Maduro yanlıları muhalefetin güçlü olduğu Ulusal Meclis'te kontrolü devraldı ve Juan Guaido'nun yeniden meclis başkanlığı seçilmesine engel oldu. Guaido ise meclis dışında yapılan bir oylama ile meclis başkanı ilan edildi. Ancak bu gelişmeler hangi seçimin meşru ve geçerli olduğuna dair belirsizliği gündeme getirdi. İşte Venezuela'da ki meclis başkanlığı seçiminde yaşananların perde arkası Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:30
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