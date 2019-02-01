Venezuela MB, altınları BAE'ye gönderecek
1 saat önce
Venezuela, 29 ton altını temel ihtiyaç maddeleri alımı için gereken nakit euro karşılığında BAE'ye satmayı planlıyor.
Venezuela, 29 ton altını temel ihtiyaç maddeleri alımı için gereken nakit euro karşılığında BAE'ye satmayı planlıyor. ABD ise ülkeleri Venezuela ile altın ticareti yapmamaları konusunda uyarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42
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