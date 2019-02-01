Son Dakika Haberleri: Venezuela MB, altınları BAE'ye gönderecek

Venezuela MB, altınları BAE'ye gönderecek

1 saat önce

Venezuela, 29 ton altını temel ihtiyaç maddeleri alımı için gereken nakit euro karşılığında BAE'ye satmayı planlıyor.

Venezuela MB, altınları BAE'ye gönderecek, System.String[]
Venezuela, 29 ton altını temel ihtiyaç maddeleri alımı için gereken nakit euro karşılığında BAE'ye satmayı planlıyor. ABD ise ülkeleri Venezuela ile altın ticareti yapmamaları konusunda uyarıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 

Ekonomi
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