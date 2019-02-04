Son Dakika Haberleri: Venezuela Merkez Bankası'nda Kriz Başladı

Venezuela Merkez Bankası'nda Kriz Başladı

2 saat önce

Venezüela'daki altın rezervinin tutulduğu Merkez Bankası (Banco Central de Venezuela) çalışanlarının küçük isyanlar çıkardığı ve önemli banka işlemlerini imzalamayı reddettikleri ifade edildi.

Venezuela Merkez Bankası'nda Kriz Başladı, System.String[]
Venezüela'daki altın rezervinin tutulduğu Merkez Bankası (Banco Central de Venezuela) çalışanlarının küçük isyanlar çıkardığı ve önemli banka işlemlerini imzalamayı reddettikleri ifade edildi.

Bloomberg'in Merkez Bankası içersindeki kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, bazı çalışanların üst yönetimden gelen emirleri yerine getirmediği gerekçesiyle geçtiğimiz Cuma kendilerine 'erken emeklilik' teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Banka içindeki çalışanların da belli banka operasyonlarını yerine getirme ve imzalama konusunda hoşnutsuz davrandıkları; bunun da tepkilere neden olacağı gerekçesiyle endişenlendikleri ifade edildi.

Habere göre banka çalışanları arasında artan iş yükü ve maaşlardaki düzenlemelerin yapılmaması şikayetleri nedeniyle protestolar yükseliyor

Geçtiğimiz haftalarda Devlet Başkanı Maduro'nun 1.2 milyar dolar değerindeki altını İngiltere Bankası'ndan yurda geri gönderme ve 20 ton altını nakit para karşılığında yurtdışına çıkarması talepleri reddedilmişti. - Yağcı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

Bloomberg, Venezuela, Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela'da Darbe Yanlıları Ellerinden ABD Bayraklarını Düşürmüyor ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması

Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 14:08:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Merkez Bankası'nda Kriz Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]