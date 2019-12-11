Venezuela Miranda Valisi Rodriguez'den Türk halkına teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Venezuela Miranda Valisi Rodriguez'den Türk halkına teşekkür - Son Dakika

Venezuela Miranda Valisi Rodriguez'den Türk halkına teşekkür

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Venezuela'nın Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez, ülkesinin son dönemde uluslararası alanda haberlerin ortasında yer aldığını belirterek, "Bu süreçte Venezuela halkına gösterdikleri kardeşlikten dolayı tüm Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Venezuela Miranda Valisi Rodriguez'den Türk halkına teşekkür, System.String[]

MERSİN (İHA) – Venezuela'nın Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez, ülkesinin son dönemde uluslararası alanda haberlerin ortasında yer aldığını belirterek, "Bu süreçte Venezuela halkına gösterdikleri kardeşlikten dolayı tüm Türk halkına teşekkür ediyorum" dedi.


Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir dizi ziyaret için Mersin'e gelen Venezuela Miranda Eyalet Valisi Hector Rodriguez ve Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes'i makamında ağırladı. Vali Su'nun, sahil valilik binası önünde karşıladığı Miranda Eyalet Valisi Rodriguez, makama geçmeden önce Şeref Defterini imzaladı.


Vali Su, ziyarette yaptığı konuşmada, Miranda Valisi Rodriguez ve Büyükelçi Reyes'i Mersin'de misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Bu tür ziyaretlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Su, "Ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, ticaretin gelişmesi, kültürlerin kaynaşması açısından bu ziyaretler çok önemli. Ümit ediyorum ki, bu ziyaret de bunların gerçekleşmesine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.


Miranda Eyalet Valisi Rodriguez de kendilerini ağırladığı için Vali Su'ya teşekkür etti. Miranda'da kendilerini ziyaret eden Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz'ın daveti üzerine Mersin'e geldiğini belirten Vali Rodriguez, Türkiye'ye İstanbul ile kardeş kent anlaşması yapmak üzere geldiklerini ifade etti. Bunu ilerletmek için 2 yıldır İstanbul ile çalıştıklarını dile getiren Rodriguez, bu ziyarette imzaları attıklarını kaydetti. Türkiye'ye üçüncü ziyareti olduğunu ifade eden Vali Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldığını söyleyerek, İstanbul Valisi ile o törende kardeş kent olma kararı aldıklarını anlattı. Rodriguez, "Ülke olarak, uluslararası haberlerin ortasındayız, çok gündemdeyiz. Bu süreçte Venezuela halkına gösterdikleri kardeşlikten dolayı tüm Türk halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Miranda Valisi Rodriguez, Mersin ziyaretinde Serbest Bölge, Mersin Limanı ve Tarsus St. Paul Kuyusunu gezecek, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde toplantıya katılacak. - MERSİN

Venezuela, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:31 Kaynak: İHA
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