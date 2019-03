Venezuela Muhalefeti Cumartesi Yine Sokağa Çıkıyor

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, muhalifleri cumartesi günü ülke genelinde sokağa çıkmaya çağırdı.

Siyasi ve ekonomik krizin yanı sıra elektrik kesintileri ile çalkantılı bir dönem yaşayan Venezuela'da sokaklar yeniden hareketleniyor.



ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan muhalif lider Guaido, başkent Caracas'ın El Paraiso semtinde muhalefetin diğer partilerinden Demokratik Hareket'in merkezinde taraftarlarına seslendi.



Venezuela'daki muhalif liderlerden Manuel Rosales ve Henrique Capriles'in de eşlik ettiği Guaido, elektrik kesintilerini işaret ederek cumartesi günü sokağa çıkacaklarını ve bu gösterilerin 6 Nisan'da devreye sokacakları "Özgürlük Operasyonu"nun bir provası niteliği taşıdığını söyledi.



Guaido, "Tüm ülkede, kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için sokağa çıkıyoruz. Elektrikler gitti diye pasif oyuncular gibi bekleyemeyiz." dedi.



Ayrıca Venezuela'daki muhaliflerin AN çatısı altında kendi ülkelerine yönelik bir askeri müdahalenin meşrulaştırılması çağrılarına da değinen Guaido, net bir açıklama yapmadan her seçeceğin masada olduğunu ve bu durumun da konuşulacağını ifade etti.



Venezuela'da 7 Mart'ta yaşanan ve yaklaşık bir hafta süren elektrik kesintilerinin ardından hafta başında ülkenin büyük bölümünü etkileyen yeni bir kesinti yaşanmış, hükümet bu kesintinin de bir sabotajdan kaynaklandığını savunmuştu.



Eğitim ve iş faaliyetlerine ara verilen ve elektriklerin kademeli olarak sağlandığı ülkede bugün yeni bir kesinti meydana gelmişti.



Hükümet, son kesintiye, devam eden onarım çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkan bir arızanın neden olduğunu ve tüm ülkede elektriğin yakında yeniden sağlanacağını duyurmuştu.

