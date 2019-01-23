Venezuela Muhalefeti Halkı Sokağa Çağırdı

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanıp yemin etmesinden sonra başlayan hükümet karşıtı protestolar alevlendi.

Venezuela'da Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanıp yemin etmesinden sonra başlayan hükümet karşıtı protestolar alevlendi. Muhalefet lideri halkı sokağa çağırırken Maduro, "Kimse sokakta bir devlet bulacağını sanmasın" şeklinde açıklama yaptı.



Venezuela'da, Nicolas Maduro'nun mayıs ayında gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini tekrar kazanıp geçtiğimiz günlerde yemin etmesinden sonra başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği kaydedildi. Maduro'yu "gayri meşru" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado Venezuela halkını protestolar için tekrar sokağa çağırdı.



San Fenix'te Hugo Chavez heykeli yakıldı



Başkent Karakas'ta hareketlilik henüz başlamadı ama diğer şehirlerde göstericilerin geceden sokakları işgal ettiği görüldü. Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde göstericiler ülkenin eski başkanlarından olan ve aynı zamanda sosyalizmin simgesi olarak kabul edilen Hugo Chavez'in heykelini yaktı. Sosyal medyadan yayımlanan videolar büyük ilgi gördü.



Polis 16 yaşındaki genci öldürdü



Dün akşam başlayan protestolarda 16 yaşındaki Alixon Pizani'nin olayları bastırmaya çalışan polisin silahından çıkan kurşunla öldüğü öne sürüldü. Venezuela Sosyal Uyuşmazlık Enstitüsü ise iddiaları doğruladı. Öte yandan Catia'da çıkan olaylarda 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Zulia'da terör hücresi etkisiz hale getirildi



Ülkenin batı bölgesindeki Zulia'da görevli Silahlı Kuvvetler Komutanı Fabio Zavarse ise yaptığı açıklamada, şiddet olayları meydana getirmek ve halkı isyana sevk etmeye hazırlanan bir terör yuvasının etkisiz hale getirildiğini söyledi.



"Kimse sokakta bir devlet bulacağını sanmasın"



Maduro da muhalefetin çağrısıyla sokaklara dökülmeye hazırlanan Venezuela halkına uyarılarda bulundu. Devlet televizyonundan açıklama yapan Maduro, "Huzur istiyoruz, pis kokular istemiyoruz. Ama eğer pis kokular yaymaya çalışan olursa huzuru koruruz. Kimse sokakta bir devlet bulacağını sanmasın" dedi. - KARAKAS

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