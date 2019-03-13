Venezuela Muhalefetinin Elektrik Kesintisi Protestosu
1 saat önce
Venezuela'da 7 Mart'tan bu yana süren ve önemli ölçüde düzeltilmesine karşın halen tam giderilemeyen elektrik kesintisi, muhaliflerce protesto edildi.
Venezuela
'da 7 Mart'tan bu yana süren ve önemli ölçüde düzeltilmesine karşın halen tam giderilemeyen elektrik kesintisi, muhaliflerce protesto edildi. Başkent Caracas'ın da bazı bölgelerinde protesto gösterisi yapan Venezuelalıların bir kısmı Santa Fe
semtinden geçen otoyolu bir süre trafiğe kapattı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:38 Kaynak: AA
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