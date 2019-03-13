Son Dakika Haberleri: Venezuela Muhalefetinin Elektrik Kesintisi Protestosu

Venezuela Muhalefetinin Elektrik Kesintisi Protestosu

1 saat önce

Venezuela'da 7 Mart'tan bu yana süren ve önemli ölçüde düzeltilmesine karşın halen tam giderilemeyen elektrik kesintisi, muhaliflerce protesto edildi.

Venezuela'da 7 Mart'tan bu yana süren ve önemli ölçüde düzeltilmesine karşın halen tam giderilemeyen elektrik kesintisi, muhaliflerce protesto edildi. Başkent Caracas'ın da bazı bölgelerinde protesto gösterisi yapan Venezuelalıların bir kısmı Santa Fe semtinden geçen otoyolu bir süre trafiğe kapattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:38 Kaynak: AA

Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Üvey Babasının Başına Ekmek Bıçağı Saplayan Cani: İsteyerek Olmadı Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 08:09:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Venezuela Muhalefetinin Elektrik Kesintisi Protestosu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]