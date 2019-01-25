Son Dakika Haberleri: Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, "Abd Diplomatları 72 Saat İçinde Ülkeyi Terk Etmezse...

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, "Abd Diplomatları 72 Saat İçinde Ülkeyi Terk Etmezse...

2 saat önce

IHAAW155236-SIY/25-01-2019- Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, "ABD diplomatları 72 saat içinde ülkeyi terk etmezse hükümet yapması gerekeni yapacaktır" dedi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho,
IHAAW155236-SIY/25-01-2019

- Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, "ABD diplomatları 72 saat içinde ülkeyi terk etmezse hükümet yapması gerekeni yapacaktır" dedi. 25.01.2019 15: 52: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Hükümet, Venezuela, Ankara, Politika
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