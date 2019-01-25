Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, "Abd Diplomatları 72 Saat İçinde Ülkeyi Terk Etmezse...
2 saat önce
IHAAW155236-SIY/25-01-2019- Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho, "ABD diplomatları 72 saat içinde ülkeyi terk etmezse hükümet yapması gerekeni yapacaktır" dedi.
IHAAW155236-SIY/25-01-2019
- Venezuela
'nın Ankara
Büyükelçisi Jose Bracho, "ABD
diplomatları 72 saat içinde ülkeyi terk etmezse hükümet yapması gerekeni yapacaktır" dedi. 25.01.2019 15: 52: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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