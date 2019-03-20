Son Dakika Haberleri: Venezuela'nın Bazı Bölgelerinde Yeniden Elektrikler Kesildi

Venezuela'nın Bazı Bölgelerinde Yeniden Elektrikler Kesildi

1 saat önce

Venezuela'nın Miranda, Vargas, Karakas, Merida ve Carabobo bölgelerinde elektrikler yeniden kesildi.

Venezuela'nın Bazı Bölgelerinde Yeniden Elektrikler Kesildi, System.String[]
Venezuela'nın Miranda, Vargas, Karakas, Merida ve Carabobo bölgelerinde elektrikler yeniden kesildi. Yaşanan elektrik kesintisi halka zor anlar yaşattı.

Yeni bir elektrik kesintii Venezuela'nın bir kaç eyaletini etkisi altına aldı. Miranda, Vargas, Karakas, Mérida ve Carabobo'da rapor edilen elektrik kesintileri halka zor anlar yaşatmaya başladı.

Dün akşam saatlerinden Miranda, Vargas, Carabobo, Mérida ve başkentin merkezide dahil olmak üzere bazı kesimler elektrik kesintisinden etkilenmeye başladı. Yaşanan yeni elektrik kesintisinin sebebine dair henüz yetkililerden açıklama gelmedi.

Ulusal Elektrik Şirketi (Corpoelec), Twitter hesabında, operasyon personelinin, Karakas'ın Libertador belediyesinde yer alan El Recreo mahallesindeki Santa Rosa trafosunda hizmetin geri yüklenmesi için çalışmalar yaptığını duyurdu.

Yeni elektrik kesintisi, 7 Mart'ta kaydedilen ve tüm ülkeyi 100 saatten fazla etkileyen büyük çaplı elektrik kesintisinden sonra yaşanması dikkat çekti. - KARAKAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

Venezuela, Politika
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