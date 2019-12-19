Venezuela'nın Kolombiya sınırında 16 uyuşturucu laboratuvarı imha edildi - Son Dakika
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Venezuela'nın Kolombiya sınırında 16 uyuşturucu laboratuvarı imha edildi

6 saat önce

Venezuela güvenlik güçleri Kolombiya sınırında uyuşturucu çetelerine ait 16 laboratuvarın bulunduğu 2 kampı imha etti.

Venezuela'nın Kolombiya sınırında 16 uyuşturucu laboratuvarı imha edildi, System.String[]

Venezuela güvenlik güçleri Kolombiya sınırında uyuşturucu çetelerine ait 16 laboratuvarın bulunduğu 2 kampı imha etti.

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) ve Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Ofisi ülkenin Kolombiya sınırındaki Catatumbo bölgesinde uyuşturucu üretimi yapan iki kampa operasyon düzenledi.

Zulia eyaletine bağlı Jesus Maria Semprun kenti kırsalında gerçekleştirilen ve 16 uyuşturucu laboratuvarının imha edildiği operasyonda 7 ton kokain ile 24 ton kimyasal madde ele geçirildi.

Venezuela, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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