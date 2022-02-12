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Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika

Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 kişi öldü

12.02.2022 06:47
Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 kişi öldü

Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, düzenlediği basın toplantısında, Kolombiya sınırındaki Apure eyaletinde infilak eden anti personel mayınlarının motosikletlerle seyahat eden teröristlerce döşendiğini söyledi.

Lopez, "Maalesef kasabadan 8 sivilin ölüm haberini aldık, motosikletle seyahat eden bu silahlı teröristler, bu eylemin sorumlusudur." ifadesini kullandı.

Ocak ayından bu yana Kolombiya sınırındaki kasabalarda, silahlı gruplara yönelik "Bolivar Kalkanı 2022" harekatını yaptıklarını hatırlatan Lopez, bu kapsamda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 56 şüphelinin de yakalandığını kaydetti.

Kolombiya'dan getirildiği tespit edilen çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğine dikkati çeken Lopez, "Şarapnel taşıyan, barut taşıyan, çok fazla hasar veren, insanları öldüren, çocukları öldüren, patlayıcı cihazlar bulduk. 1200 kilo kokain ve 800 kilo marihuana ile patlayıcı maddeler ele geçirdik." dedi.

Öte yandan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab da devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Eylül 2021'den bu yana Kolombiya kökenli terörist gruplarla iş birliği yapmakla suçlanan toplamda 16'sı polis, 62 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

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Venezuela, Kolombiya, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venezuela'nın Kolombiya sınırında mayın patlaması sonucu 8 kişi öldü - Son Dakika
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